<p>Dzi\u015b w telewizji polityczny thriller z gwiazdorsk\u0105 obsad\u0105. Mark Wahlberg wciela si\u0119 w prywatnego detektywa, kt\u00f3ry otrzymuje od burmistrza Nowego Jorku zlecenie \u2013 sprawdzi\u0107, czy jego \u017cona ma romans. Zdrada kobiety mo\u017ce przekre\u015bli\u0107 szanse jej m\u0119\u017ca w trwaj\u0105cej kampanii wyborczej. Ale czy to niewierno\u015b\u0107 jest prawdziwym problemem, czy mo\u017ce chodzi o co\u015b innego? We wp\u0142ywowe ma\u0142\u017ce\u0144stwo wcielili si\u0119 Russell Crowe i Catherine Zeta-Jones. Film \u201eW\u0142adza\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w sobot\u0119, 23 sierpnia, o godz. 21:20 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.<\/p>