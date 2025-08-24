<p>Serial \u201eOjciec Mateusz\u201d powr\u00f3ci tej jesieni z nowymi odcinkami, kt\u00f3re b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1 i online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/ojciec-mateusz-odcinki,273907" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>, gdzie dost\u0119pne s\u0105 wszystkie dotychczasowe epizody. Fabu\u0142a przedstawia przygody ksi\u0119dza Mateusza \u017bmigrodzkiego, kt\u00f3ry w malowniczym Sandomierzu pomaga rozwi\u0105zywa\u0107 zagadki kryminalne i wspiera lokaln\u0105 spo\u0142eczno\u015b\u0107. Produkcja od lat \u0142\u0105czy intryguj\u0105ce \u015bledztwa z codziennymi historiami mieszka\u0144c\u00f3w miasta.<\/p>