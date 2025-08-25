<p><strong>Szok i niedowierzanie! Ma\u0142gorzata z \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d znalaz\u0142a prawdziw\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107. Temperamentna seniorka z W\u0142och po latach samotno\u015bci wreszcie us\u0142ysza\u0142a upragnione \u201eKocham ci\u0119\u201d i to po polsku. Tajemniczy m\u0119\u017cczyzna sprawia, \u017ce jej serce bije szybciej ni\u017c kiedykolwiek, a jej \u017cycie nabra\u0142o nowych barw. Jakie plany snuje teraz uczestniczka si\u00f3dmego sezonu programu TVP 1? \u201eTrwaj, chwilo, jeste\u015b pi\u0119kna\u201d \u2013 og\u0142asza zagadkowo Ma\u0142gosia w rozmowie z TVP.pl. Czy to pocz\u0105tek pi\u0119knej historii mi\u0142osnej?<\/strong><\/p>