<p>W sobot\u0119, 30 sierpnia, wakacyjna trasa \u201eLato z Radiem i Telewizj\u0105 Polsk\u0105\u201d dotrze do ostatniego przystanku, jakim jest Grudzi\u0105dz! O godzinie 20:00 na scenie wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Anna Wyszkoni, Urszula, Halina Mlynkova, Organek i Ira. Wydarzenie b\u0119dzie transmitowane na \u017cywo w TVP2, a tak\u017ce dost\u0119pne online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/lato-z-radiem-i-telewizja-polska-odcinki,1444029" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>. To doskona\u0142a okazja, by wsp\u00f3lnie sp\u0119dzi\u0107 ostatni wiecz\u00f3r sierpnia w rytmie najlepszej muzyki.<\/span><\/p>