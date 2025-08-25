<p>\u201eCud niepami\u0119ci \u2013 wspomnienie Stanis\u0142awa Soyki\u201d to muzyczna podr\u00f3\u017c przez \u017cycie i tw\u00f3rczo\u015b\u0107 artysty, kt\u00f3ry \u0142\u0105czy\u0142 jazz, pop, soul i poezj\u0119 \u015bpiewan\u0105 w wyj\u0105tkowy spos\u00f3b. W audycji us\u0142yszymy jego najpi\u0119kniejsze piosenki \u2013 od wczesnych nagra\u0144 bluesowych i gospel, przez wielkie przeboje, a\u017c po odwa\u017cne eksperymenty muzyczne. To ho\u0142d dla wybitnego wokalisty i kompozytora, kt\u00f3rego g\u0142os na zawsze pozostanie symbolem polskiej sceny muzycznej. Produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/cud-niepamieci--wspomnienie-stanislawa-soyki,2315632" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>