Francuski krymina\u0142 z 2021 roku zabiera widz\u00f3w do malowniczego miasteczka Pont-l\u2019Eveque w Normandii, gdzie podczas inscenizacji historycznej dochodzi do szokuj\u0105cego morderstwa. Dwaj sk\u0142\u00f3ceni bracia zostaj\u0105 zmuszeni do wsp\u00f3\u0142pracy, by rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119, a ka\u017cda nowa wskaz\u00f3wka ods\u0142ania tajemnice ich bolesnej przesz\u0142o\u015bci. Film \u201eMorderstwa w Pont-l\u2019Eveque\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 za darmo w TVP VOD.