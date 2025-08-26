<p>Po wakacyjnej przerwie serial \u201eNa dobre i na z\u0142e\u201d powraca z 27. sezonem. Ju\u017c w 960. odcinku na widz\u00f3w czekaj\u0105 gigantyczne emocje: parali\u017c szpitala w Le\u015bnej G\u00f3rze, dramatyczna walka o zdrowie ma\u0142ej Niny, powr\u00f3t \u201ezmar\u0142ego\u201d Mario i szokuj\u0105ce o\u015bwiadczyny Radwana. Co wydarzy si\u0119 w premierowym epizodzie? Emisja ju\u017c <span style="background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(54, 54, 54);">w \u015brod\u0119, 10 wrze\u015bnia o godzinie 20:55 w TVP2 i TVP VOD.<\/span><\/p>