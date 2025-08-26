<p>\u201eFamiliada\u201d wraca na anten\u0119 po wakacyjnej przerwie! Jeden z najpopularniejszych i najd\u0142u\u017cej emitowanych teleturniej\u00f3w w polskiej telewizji ju\u017c od ponad trzech dekad bawi i jednoczy rodziny oraz widz\u00f3w TVP2. W sobot\u0119, 6 wrze\u015bnia, o godz. 14:00 zobaczymy premierowy odcinek programu prowadzonego przez niezast\u0105pionego Karola Strasburgera. Wszystkie epizody mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 tak\u017ce bezp\u0142atnie online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/familiada-odcinki,284815" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Serdecznie zapraszamy!<\/p>