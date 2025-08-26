<p>Zmienia si\u0119 pora emisji \u201eAkacjowej 38\u201d \u2013 od wrze\u015bnia b\u0119dzie mo\u017cna j\u0105 ogl\u0105da\u0107 na antenie TVP1 o godzinie 18:45! W najnowszych odcinkach nie zabraknie zaskakuj\u0105cych zwrot\u00f3w akcji \u2013 Diego o ma\u0142y w\u0142os nie zaatakuje Ursuli, Jaime b\u0119dzie walczy\u0142 o \u017cycie po dramatycznym ataku, a Maria Luisa i Victor spr\u00f3buj\u0105 rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119 dotycz\u0105c\u0105 Elviry. Co jeszcze czeka bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami, \u015bledz\u0105c serial tak\u017ce online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/akacjowa-38-odcinki,386437" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>