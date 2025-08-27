<p>\u015al\u0105skie ba\u015bnie, familoki i kopalniane korytarze w filmowej przygodzie dla ca\u0142ej rodziny \u2013 tak zapowiada si\u0119 \u201eSkarbek i tajemnica magicznego sreberka\u201d, najnowszy film Tomasza Jurkiewicza, kt\u00f3ry w pa\u017adzierniku trafi do kin. Zanim jednak m\u0142odzi widzowie rusz\u0105 na seans, produkcja zostanie zaprezentowana podczas jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych w Gdyni, gdzie otworzy sekcj\u0119 \u201eGdynia Dzieciom\u201d i powalczy o Z\u0142ote Lwi\u0105tka im. Janusza Korczaka.<\/p>