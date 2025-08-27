<p>W poniedzia\u0142ek, 1 wrze\u015bnia, o godz. 21:55 na antenie TVP2 ruszy kolejny sezon serialu \u201eNa sygnale\u201d! W najnowszych odcinkach nie zabraknie zaskakuj\u0105cych zwrot\u00f3w akcji \u2013 ukochana doktora Lisickiego wpadnie w sza\u0142 w trakcie jego urodzin, Britney i jej koledzy pojawi\u0105 si\u0119 na wybiegu, a Alek zostanie przy\u0142apany na niecnym uczynku. Co jeszcze czeka bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami! Produkcj\u0119 mo\u017cna tak\u017ce ogl\u0105da\u0107 online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/na-sygnale-odcinki,277715" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>!<\/span><\/p>