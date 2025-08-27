<p>Rusza nowy sezon programu \u201eSzansa na sukces\u201d! Uczestnicy zmierz\u0105 si\u0119 w muzycznej rywalizacji o zwyci\u0119stwo i mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzia\u0142u w koncercie \u201eDebiuty\u201d podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Premierowy odcinek zobaczymy w niedziel\u0119, 7 wrze\u015bnia, o godz. 15:10 w TVP2 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>. Po raz pierwszy w historii formatu zaszczyc\u0105 go czterej triumfatorzy talent show \u201eThe Voice of Poland\u201d \u2013 Mateusz Zi\u00f3\u0142ko, Marcin S\u00f3jka, Krystian Ochman i Dominik Dudek. Gospodarzem pozostaje niezast\u0105piony Artur Orzech.<\/span><\/p>