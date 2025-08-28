<p>To historia, kt\u00f3ra zaczyna si\u0119 jak niepozorna opowie\u015b\u0107 o ubogiej rodzinie, a ko\u0144czy jak thriller, kt\u00f3rego nie da si\u0119 zapomnie\u0107. \u201eParasite\u201d, jeden z najg\u0142o\u015bniejszych film\u00f3w XXI wieku, powraca na ekrany \u2013 tym razem w TVP Kultura. Emisja oscarowej produkcji odb\u0119dzie si\u0119 w czwartek, 28 sierpnia o godz. 20:00. Film mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ogl\u0105da\u0107 online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/parasite,313162" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>