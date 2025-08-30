<p>Czy w epoce portali randkowych i reality show mo\u017cna jeszcze znale\u017a\u0107 prawdziwe uczucie? Odpowied\u017a na to pytanie pr\u00f3buje znale\u017a\u0107 \u201ePlaneta Singli\u201d \u2013 przebojowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Opowiada ona histori\u0119 romantyczki Ani, kt\u00f3ra przez przypadek trafia do \u015bwiata show-biznesu, gdzie jej poszukiwania mi\u0142o\u015bci staj\u0105 si\u0119 idealnym materia\u0142em na program rozrywkowy. Produkcj\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w sobot\u0119, 30 sierpnia, o godz. 22:10 w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2025-08-30\/planeta-singli,2311830" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>