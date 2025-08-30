Jak zachowa\u0107 autentyczno\u015b\u0107, sp\u0119dzaj\u0105c \u0107wier\u0107 wieku w teatrze i filmie? Jak w kryzysach dostrzec szans\u0119, a w pora\u017ckach odnale\u017a\u0107 pocz\u0105tek nowej drogi? To tylko cz\u0119\u015b\u0107 pyta\u0144, kt\u00f3re wy\u0142aniaj\u0105 si\u0119 z rozmowy z Piotrem G\u0142owackim, go\u015bciem pierwszego odcinka cyklu \u201eRozmowy TVP.pl\u201d. Aktor, znany z \u201eMistrza\u201d czy \u201ePana Mamy\u201d, to cz\u0142owiek, kt\u00f3rego kariera tworzy mozaik\u0119 setek r\u00f3l i r\u00f3\u017cnorodnych do\u015bwiadcze\u0144. W debiutuj\u0105cym formacie zagl\u0105damy do jego \u015bwiata \u2013 pe\u0142nego pasji, spotka\u0144 i refleksji, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 inaczej spojrze\u0107 na \u017cycie, sztuk\u0119 i codzienno\u015b\u0107. Premiera ju\u017c 6 wrze\u015bnia!