<p>By\u0142a jedn\u0105 z najbardziej barwnych postaci w polskiej nauce. Pochodzi\u0142a z rodziny wybitnych malarzy, lecz jej wyb\u00f3r \u015bcie\u017cki kariery nie zosta\u0142 zaakceptowany przez bliskich. Simona Kossak zosta\u0142a uznan\u0105 biolo\u017ck\u0105, a jej \u017cycie fascynuje dzi\u015b Polak\u00f3w r\u00f3wnie mocno jak tw\u00f3rczo\u015b\u0107 artyst\u00f3w z rodu Kossak\u00f3w. Biograficzny film fabularny \u201eSimona Kossak\u201d z Sandr\u0105 Drzymalsk\u0105 w roli g\u0142\u00f3wnej b\u0119dzie dost\u0119pny od 1 wrze\u015bnia w serwisie TVP VOD.<\/p>