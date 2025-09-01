<p>W poniedzia\u0142ek, 1 wrze\u015bnia, o godz. 21:55, na antenie TVP2 startuje nowy sezon \u201eNa sygnale\u201d! W przeddzie\u0144 premiery na terenie siedziby Telewizji Polskiej w Warszawie odby\u0142 si\u0119 zlot fan\u00f3w serialu, w kt\u00f3rym uczestniczyli aktorzy i tw\u00f3rcy. Podczas wydarzenia, prowadzonego przez Mateusza Jareckiego, o kulisach opowiedzieli Justyna Sieniawska, Dariusz Wieteska, Monika Mazur i Paulina Zwierz. Sprawd\u017acie, co czeka widz\u00f3w w najnowszych odcinkach! Produkcj\u0119 mo\u017cna tak\u017ce ogl\u0105da\u0107 online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>