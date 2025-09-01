<p>Iga \u015awi\u0105tek wkracza do drugiego tygodnia US Open 2025. W 1\/8 fina\u0142u zmierzy si\u0119 z rozstawion\u0105 z numerem 13 Jekaterin\u0105 Aleksandrow\u0105, a stawk\u0105 b\u0119dzie awans do \u0107wier\u0107fina\u0142u. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/88657531\/swiatek-aleksandrowa-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-4-rundy-us-open-01092025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Spotkanie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 w portalu TVP Sport w formie relacji tekstowej na \u017cywo<\/strong><\/a>.<\/p>