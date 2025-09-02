Nowa ekspozycja (otwarcie 2 wrze\u015bnia 2025 roku) w bloku nr 15 na terenie Pa\u0144stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w O\u015bwi\u0119cimiu zast\u0105pi wystaw\u0119 z lat 80. i po raz pierwszy tak kompleksowo poka\u017ce losy polskich obywateli deportowanych do obozu. To opowie\u015b\u0107 o traumie i oporze, o pomocy niesionej wi\u0119\u017aniom mimo gro\u017c\u0105cych represji, ale te\u017c o powojennym budowaniu pami\u0119ci. \u201eNowa wystawa w Muzeum Auschwitz porusza emocje, uczy i sk\u0142ania do pami\u0119ci\u201d \u2013 m\u00f3wi specjalnie w rozmowie z TVP.pl kierownik projektu utworzenia nowej wystawy sta\u0142ej, Robert P\u0142aczek.