<p>\u201eJohn & Yoko: nad nami ju\u017c tylko niebo\u201d to film, kt\u00f3ry ods\u0142ania kulisy powstania jednego z najwa\u017cniejszych album\u00f3w w historii muzyki i pokazuje mi\u0142o\u015b\u0107, kt\u00f3ra sta\u0142a si\u0119 inspiracj\u0105 dla milion\u00f3w. Re\u017cyser Michael Epstein si\u0119gn\u0105\u0142 po niepublikowane wcze\u015bniej materia\u0142y, nagrania i wspomnienia bliskich. Ta wyj\u0105tkowa opowie\u015b\u0107 o duecie, kt\u00f3ry przeszed\u0142 do historii zostanie wyemitowana we wtorek, 2 wrze\u015bnia, o godz. 12:35 w TVP Kultura i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-kultura,399700\/2025-09-02\/john-i-yoko-nad-nami-juz-tylko-niebo,2317892" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>