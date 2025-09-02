<p>Polska kadra koszykarzy robi na EuroBaskecie 2025 co\u015b, co jeszcze kilka tygodni temu wydawa\u0142o si\u0119 nie do pomy\u015blenia. Trzy mecze \u2013 trzy wywalczone w wielkim stylu zwyci\u0119stwa. Teraz czas na najwi\u0119ksze wyzwanie \u2013 starcie z Francj\u0105, jedn\u0105 z pot\u0119g \u015bwiatowej koszyk\u00f3wki. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/88663518\/francja-polska-na-zywo-transmisja-meczu-me-w-koszykowce-online-live-stream-02092025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Pocz\u0105tek meczu we wtorek o 20:30 w Katowicach. Transmisja w TVP i online w TVP Sport.<\/strong><\/a><\/p>