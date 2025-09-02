<p>W nadchodz\u0105cych odcinkach \u201eAkacjowej 38\u201d Antonito sp\u0142aci d\u0142ug wobec pu\u0142kownika, lecz czekaj\u0105 go kolejne wydatki \u2013 b\u0119dzie musia\u0142 zaj\u0105\u0107 si\u0119 poch\u00f3wkiem swojej klientki. Tymczasem Servando zwyci\u0119\u017cy w konkursie na epitafium. Jak potocz\u0105 si\u0119 dalsze losy bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial na antenie TVP1! Hiszpa\u0144ska produkcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online w<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/akacjowa-38-odcinki,386437" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>