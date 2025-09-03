To b\u0119dzie starcie dw\u00f3ch \u015bwiat\u00f3w. Iga \u015awi\u0105tek \u2013 zimna, precyzyjna, id\u0105ca jak maszyna przez kolejne rundy US Open 2025. Po drugiej stronie kortu Amanda Anisimova \u2013 utalentowana Amerykanka, kt\u00f3ra po wimbledo\u0144skim koszmarze p\u0142aka\u0142a na konferencji prasowej, m\u00f3wi\u0105c, \u017ce \u201eb\u00f3l mo\u017ce spali\u0107 albo odkupi\u0107\u201d. Teraz wraca na najwi\u0119ksz\u0105 scen\u0119 w Nowym Jorku, by spr\u00f3bowa\u0107 wyr\u00f3wna\u0107 rachunki.