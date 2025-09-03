<p>Oto historia kobiety, kt\u00f3ra chcia\u0142a podbi\u0107 \u015bwiat muzyki, cho\u0107 natura odebra\u0142a jej dar \u015bpiewu. Film Stephena Frearsa z Meryl Streep i Hugh Grantem w rolach g\u0142\u00f3wnych to opowie\u015b\u0107 o pasji, u\u0142udzie i mi\u0142o\u015bci, kt\u00f3ra potrafi\u0142a zag\u0142uszy\u0107 nawet najbardziej bolesn\u0105 prawd\u0119. Produkcj\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna zobaczy\u0107 w \u015brod\u0119, 3 wrze\u015bnia, o godz. 21:00 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/boska-florence,381849" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>