<p>22 wrze\u015bnia rozpocznie si\u0119 \u015bwi\u0119to polskiego kina w Gdyni. W tegorocznym konkursie g\u0142\u00f3wnym Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych spo\u015br\u00f3d szesnastu tytu\u0142\u00f3w cztery to koprodukcje Telewizji Polskiej. Filmy te maj\u0105 spore szanse na zdobycie najwa\u017cniejszego wyr\u00f3\u017cnienia podczas nadchodz\u0105cej imprezy. Z kolei sekcj\u0119 \u201eGdynia dzieciom\u201d otworzy film familijny, kt\u00f3ry do kin wprowadzi TVP Dystrybucja Kinowa.<\/p>