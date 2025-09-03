<p>Gdy Jane Austen zasiada\u0142a do pisania swojego ostatniego dzie\u0142a, nie mog\u0142a przypuszcza\u0107, \u017ce niedoko\u0144czona historia stanie si\u0119 dwie\u015bcie lat p\u00f3\u017aniej inspiracj\u0105 dla serialu, kt\u00f3ry od razu zdob\u0119dzie serca widz\u00f3w. \u201eSanditon\u201d to podr\u00f3\u017c do czas\u00f3w epoki regencji, \u015bwiata nadmorskich kurort\u00f3w i skomplikowanych emocji, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna odby\u0107 dzi\u0119ki TVP VOD. A ju\u017c od 10 wrze\u015bnia zapraszamy na premier\u0119 2. sezonu serialu.<\/p>