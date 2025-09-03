Zorza polarna to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk widocznych go\u0142ym okiem. Jej niezwyk\u0142o\u015b\u0107 pot\u0119guje rzadko\u015b\u0107 wyst\u0119powania, cho\u0107 nad Polsk\u0105 pojawia si\u0119 ostatnio coraz cz\u0119\u015bciej. Ta\u0144cz\u0105ce smugi \u015bwiat\u0142a zachwycaj\u0105 nawet do\u015bwiadczonych obserwator\u00f3w. W ostatnich dniach widowisko oczarowa\u0142o r\u00f3wnie\u017c astronaut\u00f3w na Mi\u0119dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), roz\u015bwietlaj\u0105c kosmiczn\u0105 ciemno\u015b\u0107 intensywnym zielonym i czerwonym blaskiem.