<p>Prezydent Polski Karol Nawrocki spotka si\u0119 dzi\u015b w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To wa\u017cne wydarzenie w relacjach polsko-ameryka\u0144skich, uwa\u017cnie \u015bledzone przez krajowe media. TVP poka\u017ce najwa\u017cniejsze momenty z wizyty, w tym tak\u017ce <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-info,399699" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>transmisj\u0119 wieczornego wyst\u0105pienia prezydenta Nawrockiego, kt\u00f3re zaplanowane jest na godzin\u0119 19:30 czasu polskiego prosto z Blair House<\/strong><\/a>. Sprawd\u017a program dnia i szczeg\u00f3\u0142y relacji.<\/p>