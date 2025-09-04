Reprezentacja Polski ju\u017c dzi\u015b zagra z Holandi\u0105 w pi\u0105tej kolejce eliminacji mistrzostw \u015bwiata 2026. B\u0119dzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera bia\u0142o-czerwonych oraz powr\u00f3t Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego do kadry. Spotkanie odb\u0119dzie si\u0119 na Johan Cruyff Arenie w Amsterdamie \u2013 pocz\u0105tek dzi\u015b o godzinie 20:45. Sprawd\u017a, gdzie ogl\u0105da\u0107 mecz Holandia \u2013 Polska w TV i online oraz kto skomentuje transmisj\u0119 w TVP.