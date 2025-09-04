Reprezentacja Polski koszykarzy rozegra dzi\u015b sw\u00f3j ostatni mecz fazy grupowej mistrzostw Europy. Zesp\u00f3\u0142 Igora Milicicia, kt\u00f3ry ju\u017c wcze\u015bniej zapewni\u0142 sobie awans do fazy pucharowej, wci\u0105\u017c walczy o jak najlepsze rozstawienie przed 1\/8 fina\u0142u. Rywalem bia\u0142o-czerwonych b\u0119dzie Belgia \u2013 dru\u017cyna, kt\u00f3ra w Katowicach wygra\u0142a tylko raz i znajduje si\u0119 pod \u015bcian\u0105. Pocz\u0105tek spotkania o godzinie 20:30 w Spodku, transmisja na \u017cywo w TVP Sport!