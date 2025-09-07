Reprezentacja Polski ju\u017c dzi\u015b zagra z Finlandi\u0105 w sz\u00f3stej kolejce eliminacji mistrzostw \u015bwiata 2026. Po debiucie Jana Urbana w meczu z Holandi\u0105, zako\u0144czonym sensacyjnym remisem 1:1, Bia\u0142o-Czerwoni spr\u00f3buj\u0105 p\u00f3j\u015b\u0107 za ciosem i zdoby\u0107 niezwykle cenne punkty. Spotkanie odb\u0119dzie si\u0119 na PGE Narodowym w Warszawie \u2013 pocz\u0105tek dzi\u015b o godzinie 20:45. Sprawd\u017a, gdzie ogl\u0105da\u0107 mecz Polska \u2013 Finlandia w TV i online oraz kto skomentuje transmisj\u0119 w TVP.