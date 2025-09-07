Gdy ukaza\u0142a si\u0119 jej piosenka \u201ePami\u0119\u0107 do z\u0142ych s\u0142\u00f3w\u201d, Daria ze \u015al\u0105ska zyska\u0142a sympati\u0119 s\u0142uchaczy. Jej koncerty to nie tylko emocjonalne aran\u017cacje, ale tak\u017ce niemal poetyckie teksty. W niedziel\u0119, 7 wrze\u015bnia, o godz. 22:50 w TVP2 b\u0119dziemy mogli do\u015bwiadczy\u0107 magii m\u0142odej artystki w ramach cyklu \u201eMuzyka na dobry wiecz\u00f3r\u201d. Program mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ogl\u0105da\u0107 w TVP VOD.