<p>Kino potrafi wzruszy\u0107 do \u0142ez, wbi\u0107 w fotel albo przyprawi\u0107 o dreszcze. Ale za ka\u017cd\u0105 histori\u0105 kryj\u0105 si\u0119 te\u017c liczby \u2013 czasem tak ogromne, \u017ce trudno w nie uwierzy\u0107. W TVP VOD znajdziesz filmy, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 artystyczn\u0105 g\u0142\u0119bi\u0119 z kasowym sukcesem. A je\u015bli ciekawi Ci\u0119, kt\u00f3re produkcje na \u015bwiecie podbi\u0142y serca widz\u00f3w i jednocze\u015bnie zarobi\u0142y fortun\u0119, poznaj ranking 10 najwi\u0119kszych hit\u00f3w ostatnich 40 lat.<\/p>