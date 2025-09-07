<p>Reprezentacja Polski koszykarzy rozpoczyna gr\u0119 w fazie pucharowej mistrzostw Europy. Po udanej fazie grupowej, zako\u0144czonej na drugim miejscu w tabeli, bia\u0142o-czerwoni zmierz\u0105 si\u0119 z Bo\u015bni\u0105 i Hercegowin\u0105. Rywal z Ba\u0142kan\u00f3w potrafi by\u0107 gro\u017any \u2013 wygra\u0142 trzy mecze w grupie C i sprawi\u0142 niespodziank\u0119, pokonuj\u0105c m.in. Grecj\u0119. Pocz\u0105tek spotkania o godzinie 11:00 w Rydze.<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2025-09-07\/koszykowka-mezczyzn---mistrzostwa-europy---eurobasket-2025-18-finalu-3-polska---bosnia-i-hercegowina,2328235" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong> Transmisja na \u017cywo w TVP Sport!<\/strong><\/a><\/p>