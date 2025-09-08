<p>Cz\u0142owiek, kt\u00f3ry z jednej strony potrafi roz\u015bmieszy\u0107 dzieci przy kolacji, z drugiej \u2013 w bia\u0142y dzie\u0144 napada na konw\u00f3j z pieni\u0119dzmi. Marek Drelich \u017cyje na granicy dw\u00f3ch \u015bwiat\u00f3w, ale kiedy p\u00f3\u0142\u015bwiatek dobiera si\u0119 do jego bliskich, zaczyna si\u0119 bezlitosna gra o przetrwanie. W t\u0119 opowie\u015b\u0107 o lojalno\u015bci, zem\u015bcie i cienkiej granicy mi\u0119dzy normalno\u015bci\u0105 a przest\u0119pstwem wci\u0105gn\u0119li si\u0119 tak\u017ce aktorzy, kt\u00f3rzy zdradzaj\u0105 tajemnice swoich r\u00f3l. Premiera serialu w niedziel\u0119 14 wrze\u015bnia o godzinie 20:25 w TVP1 i TVP VOD.<\/p>