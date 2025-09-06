Dzi\u015b w telewizji jeden z najg\u0142o\u015bniejszych polskich film\u00f3w ostatnich lat. Tw\u00f3rcy \u201eBia\u0142ej odwagi\u201d opowiadaj\u0105 o Goralenvolk \u2013 mrocznej historii Podhala z okresu II wojny \u015bwiatowej. W tym konflikcie po przeciwnych stronach znale\u017ali si\u0119 dwaj bracia, zmuszeni wybiera\u0107 mi\u0119dzy rodzin\u0105 a w\u0142asn\u0105 przysz\u0142o\u015bci\u0105. Film \u201eBia\u0142a odwaga\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w poniedzia\u0142ek, 6 wrze\u015bnia, o godz. 21:15 w TVP1 i TVP VOD.