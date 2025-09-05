<p>W nadchodz\u0105cych odcinkach serialu \u201eNa sygnale\u201d emocji nie zabraknie! Klis wpadnie w pu\u0142apk\u0119 S\u0142awka i Leszka, a Britney b\u0119dzie przekonana, \u017ce Alek j\u0105 oszuka\u0142. Podczas dy\u017curu ich drogi zn\u00f3w si\u0119 skrzy\u017cuj\u0105, gdy b\u0119d\u0105 musieli pom\u00f3c ch\u0142opcu, kt\u00f3rego j\u0119zyk utkwi\u0142 w szklanej butelce. Tymczasem Romek i Nowy wpadn\u0105 w powa\u017cne tarapaty. Co jeszcze czeka bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami! Produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 od poniedzia\u0142ku do czwartku o godz. 21:55 w TVP2 oraz online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Serdecznie zapraszamy!<\/p>