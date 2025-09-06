Piotr G\u0142owacki to aktor, kt\u00f3ry ka\u017cd\u0105 rol\u0119 kreuje z pe\u0142nym zaanga\u017cowaniem, zdobywaj\u0105c sympati\u0119 i uznanie widz\u00f3w. W tym roku \u015bwi\u0119tuje 25-lecie pracy artystycznej \u2013 \u0107wier\u0107 wieku pe\u0142nego wyzwa\u0144, sukces\u00f3w oraz do\u015bwiadcze\u0144, kt\u00f3re ukszta\u0142towa\u0142y go zar\u00f3wno jako artyst\u0119, jak i cz\u0142owieka. Jako pierwszy go\u015b\u0107 nowego cyklu \u201eRozmowy TVP.pl\u201d opowiada o swojej karierze oraz dzieli si\u0119 refleksjami na temat \u017cycia i relacji z innymi. Zach\u0119camy do ogl\u0105dania!