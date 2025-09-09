By\u0142 bohaterem naszych pierwszych filmowych zaurocze\u0144 i kr\u00f3lem komedii romantycznych, kt\u00f3ry jednym spojrzeniem potrafi\u0142 rozbroi\u0107 nawet najwi\u0119kszych sceptyk\u00f3w. Dzi\u015b Hugh Grant ko\u0144czy 65 lat, a jego kariera pokazuje, \u017ce \u015bwietnie odnajduje si\u0119 nie tylko w rolach amant\u00f3w, lecz tak\u017ce w postaciach bardziej z\u0142o\u017conych i mrocznych. W TVP VOD dost\u0119pne s\u0105 filmy, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 zobaczy\u0107 t\u0119 przemian\u0119 \u2013 od \u201eBoskiej Florence\u201d po \u201eD\u017centelmen\u00f3w\u201d.