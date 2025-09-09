<p>Serial \u201eU Pana Boga w Kr\u00f3lowym Mo\u015bcie\u201d w\u0142a\u015bnie zadebiutowa\u0142 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/u-pana-boga-w-krolowym-moscie-odcinki,2293301" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, a wraz z nim powr\u00f3ci\u0142 na ekran ksi\u0105dz Antoni \u2013 bohater, kt\u00f3rego pokochali widzowie w ca\u0142ej Polsce. Krzysztof Dzierma, muzyk i kompozytor, kt\u00f3ry nigdy nie uwa\u017ca\u0142 si\u0119 za aktora, w rozmowie z TVP.pl zdradza, jak to mo\u017cliwe, \u017ce sta\u0142 si\u0119 twarz\u0105 jednej z najbardziej kultowych serii Jacka Bromskiego. Opowiada tak\u017ce o byciu \u201esob\u0105 na planie\u201d, kulisach pracy w podlaskich plenerach i fenomenie historii, kt\u00f3ra od lat wzrusza i bawi kolejne pokolenia.<\/p>