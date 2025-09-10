<p>W serialu \u201eDrelich\u201d w tytu\u0142owej roli wyst\u0119puje Filip P\u0142awiak. Spok\u00f3j g\u0142\u00f3wnego bohatera zostaje zachwiany, gdy do jego \u017cycia wkraczaj\u0105 gangster W\u00f3jcik, grany przez Paw\u0142a Ma\u0142aszy\u0144skiego, oraz dawny mentor Stryj, w kt\u00f3rego wciela si\u0119 Olaf Lubaszenko. Ka\u017cdy krok niesie ryzyko, a starcia z przeciwnikami zamieniaj\u0105 si\u0119 w dramatyczn\u0105 walk\u0119 o bezpiecze\u0144stwo rodziny. Czy uda mu si\u0119 ochroni\u0107 najbli\u017cszych? Premiera ju\u017c w niedziel\u0119, 14 wrze\u015bnia, o godz. 20:25 w TVP1 oraz w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>