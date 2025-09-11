<p>W nadchodz\u0105cych odcinkach \u201eAkacjowej 38\u201d Antonito wpadnie w powa\u017cne tarapaty \u2013 narazi si\u0119 ojcu, klientom, s\u0142u\u017cbom, a przede wszystkim Lolicie, kt\u00f3ra postanowi zerwa\u0107 z ukochanym. Czy syn Ramona zdo\u0142a stawi\u0107 czo\u0142a tylu problemom naraz? Jak potocz\u0105 si\u0119 losy pozosta\u0142ych bohater\u00f3w i jakie sekrety ujrz\u0105 \u015bwiat\u0142o dzienne? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial na antenie TVP1! Hiszpa\u0144ska produkcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>