<p>\u201eRolnik szuka \u017cony\u201d ju\u017c w niedziel\u0119! <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/88460166\/program-rolnik-szuka-zony-kto-poszuka-prawdziwej-milosci-w-nowym-sezonie" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Pi\u0119cioro \u015bmia\u0142k\u00f3w zacznie szuka\u0107 mi\u0142o\u015bci w kultowym programie TVP1<\/strong><\/a><span>. W\u015br\u00f3d nich Barbara, 32-letnia Kurpianka, kt\u00f3ra pokazuje, \u017ce \u017cycie na wsi to nie tylko ci\u0119\u017cka praca, ale te\u017c pasja i rado\u015b\u0107. \u015awiat run\u0105\u0142 jej na g\u0142ow\u0119, gdy narzeczony niespodziewanie zerwa\u0142 zar\u0119czyny. Dzi\u015b z nadziej\u0105 i rozs\u0105dkiem patrzy w przysz\u0142o\u015b\u0107. \u2013 Jestem w stanie sobie wyobrazi\u0107 siebie\u202fjako tak\u0105 wieczn\u0105 singielk\u0119.\u202fAle licz\u0119, \u017ce poznam kogo\u015b \u2013 m\u00f3wi w rozmowie z TVP.pl. \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d od 14 wrze\u015bnia o godz. 21.25 w TVP1 oraz online w <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>TVP VOD<\/span><\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>