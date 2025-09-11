\u201eChopin, Chopin!\u201d w re\u017cyserii Micha\u0142a Kwieci\u0144skiego to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tego roku. Zamiast klasycznej biografii i idealizowanego obrazu kompozytora tw\u00f3rcy proponuj\u0105 portret cz\u0142owieka \u2013 samotnego, zmagaj\u0105cego si\u0119 z chorob\u0105 i wewn\u0119trznymi rozterkami. O kulisach powstawania produkcji podczas premierowego pokazu opowiadali re\u017cyser oraz aktorzy: Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka i Eryk Kulm, kt\u00f3ry wcieli\u0142 si\u0119 w posta\u0107 Fryderyka Chopina. Film trafi do kin ju\u017c 10 pa\u017adziernika!