<p>Krzysztof, bohater 12. sezonu programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d, codziennie wstaje o 4:30, sam naprawia traktory i marzy o \u017conie, kt\u00f3ra tak jak on pokocha \u017cycie na wsi. 29-latek z Podlasia postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o szcz\u0119\u015bcie w programie TVP1. \u2013 <em>Nie chc\u0119 kole\u017canki!<\/em> \u2013 m\u00f3wi szczerze w rozmowie z TVP.pl. On wie, czego potrzebuje i nie zamierza traci\u0107 czasu na przelotne znajomo\u015bci. \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o godz. 21:25 w TVP1 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>