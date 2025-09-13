<p>Heidi, Piotru\u015b i bernardyn kontra chciwo\u015b\u0107 i bezduszno\u015b\u0107. Animacja przypomina, \u017ce przygody wcale nie musz\u0105 wi\u0105za\u0107 si\u0119 z magi\u0105 i fajerwerkami \u2013 czasem najwi\u0119ksz\u0105 moc\u0105 jest dobre serce. \u201eHeidi ratuje rysia\u201d to historia o przyja\u017ani, odwadze i trosce o przyrod\u0119, kt\u00f3ra urzeka zar\u00f3wno najm\u0142odszych, jak i doros\u0142ych widz\u00f3w. Ju\u017c od 19 wrze\u015bnia produkcja b\u0119dzie dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD.<\/a><\/p>