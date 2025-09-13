Niedziela, 14 wrze\u015bnia, b\u0119dzie kolejnym dniem zmaga\u0144 lekkoatlet\u00f3w podczas mistrzostw \u015bwiata w Tokio 2025. Na starcie zobaczymy reprezentant\u00f3w Polski w maratonie, rzutach, biegach \u015brednich i sprintach, a tak\u017ce w skokach. W programie s\u0105 zar\u00f3wno eliminacje, jak i fina\u0142y, w kt\u00f3rych bia\u0142o-czerwoni mog\u0105 powalczy\u0107 o medale. Komu i o kt\u00f3rej godzinie dzi\u015b kibicowa\u0107? Kto z naszych zawodnik\u00f3w ma szans\u0119 na sukces?