<p>\u201eRodzinka.pl\u201d wr\u00f3ci\u0142a na anten\u0119 i od razu dostarcza widzom wielu emocji. W sobot\u0119, 13 wrze\u015bnia, o godz. 20:00 TVP2 wyemituje 289. odcinek, w kt\u00f3rym Boscy zmierz\u0105 si\u0119 z trudnymi wyborami \u2013 r\u00f3wnie\u017c zwi\u0105zanymi z dzie\u0107mi. Wyprowadzka starszych syn\u00f3w przewr\u00f3ci\u0142a ich codzienno\u015b\u0107 do g\u00f3ry nogami, a terapia Natalii to dopiero pocz\u0105tek zmian. Czy w domu pe\u0142nym napi\u0119\u0107 uda si\u0119 odzyska\u0107 spok\u00f3j? Produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>!<\/span><\/p>