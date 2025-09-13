Polska zaczyna mistrzostwa \u015bwiata od meczu, kt\u00f3ry powinien by\u0107 formalno\u015bci\u0105, ale w\u0142a\u015bnie takie spotkania bywaj\u0105 zdradliwe. W sobot\u0119 rywalem Bia\u0142o-Czerwonych b\u0119dzie Rumunia \u2013 zesp\u00f3\u0142 ambitny, lecz bez wi\u0119kszych osi\u0105gni\u0119\u0107 na \u015bwiatowej scenie. To otwarcie turnieju, w kt\u00f3rym podopieczni Nikoli Grbicia maj\u0105 udowodni\u0107, \u017ce nieprzypadkowo s\u0105 stawiani w roli jednego z g\u0142\u00f3wnych faworyt\u00f3w do z\u0142ota. Emocje gwarantowane, bo inauguracje zawsze nios\u0105 dodatkowy ci\u0119\u017car.