Kolejna komediowa premiera w nowym sezonie Teatru Telewizji! Tw\u00f3rcy spektaklu \u201eRodzice\u201d poka\u017c\u0105 widzom problemy wsp\u00f3\u0142czesnych par w r\u00f3\u017cnym wieku. M\u0142ode ma\u0142\u017ce\u0144stwo, spodziewaj\u0105ce si\u0119 dziecka, wprowadza si\u0119 do mieszkania, ale s\u0105siedzi nie witaj\u0105 nowych lokator\u00f3w z entuzjazmem, co prowadzi do serii zabawnych, a zarazem tragicznych zdarze\u0144. Premiera sztuki \u201eRodzice\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 15 wrze\u015bnia, o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na \u017cywo w TVP VOD.